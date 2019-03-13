İzmir’den Türkiye markası çıkıyor

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Menderes ilçesinde 2 bin 500 dönüm arazi üzerine kurulu İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi (İTOB), gelişen ve büyüyen üretimiyle Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor. 7 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Bünyesindeki 200 firma ile dış ticaret alanında da başarılı bir büyüme kaydetmeye devam eden İTOB, 21 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen genel kurul sonrası organize sanayi bölgeleri içinde genel kurula geçen OSB olarak İzmir'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nden sonra 2. Türkiye genelindeki 308 OSB içinde 87. Sırada yerini almıştır.İTOB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar, "Hedefimiz 2019 yılında İTOB'u Türkiye markası haline getirmek. Meslek lisesi projemizle Pancar, Develi ve Tekeli bölgesindeki genç neslin okutularak, staj imkanlarının bölgemizdeki firmalardan sağlanmasını ve sonrasında iş hayatına kazandırılarak ara eleman ve istihdam sorunun çözülmesini hedefliyoruz. 2018 yılında planlamaya alınan ve bu yıl içinde inşaatına başlayacağımız 3.700 m2 kapalı alanda kurulacak, içerisinde banka şubesi, kargo şirketi, PTT, sağlık merkezi, eczane, ofisler, restoran ve marketi bulunan Ticaret Merkezi projemizle ise; bölge halkının ve katılımcılarımızın ihtiyaçlarını en kolay ve en iyi şekilde karşılanmasına aracılık etmeyi istiyoruz" dedi.