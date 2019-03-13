İzmir’in makûs talihi değişecek

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı'nın AK Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Bayraklı'da vatandaşlarla bir araya geldi. Programa AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan'ın yanı sıra AK Parti ve MHP'li yöneticiler de katıldı. Nihat Zeybekci ile birlikte Bayraklı Sevgi Yolu'nda vatandaşlara seslendi. İzmir'e hizmet vermek için geldiğini ifade eden Zeybekci, "Biz gönüller yapmaya geldik, biz hizmet etmeye geldik. İzmir'i imar edeceğiz, Bayraklı'yı imar edeceğiz. O sene bu sene mi? O sefer bu sefer mi? Allah'ın izni ile İzmir'in makûs talihini beraber değiştireceğiz. 31 Mart gecesi o zeybeği burada oynamaya var mısınız ? Davullarla zurnalarla diz kıra kıra o zeybek oynanacağız inşallah. İzmir'in dertlerini biliyoruz. Bayraklı'nın problemlerini biliyoruz. İzmir'de bir hizmet seferberliği başlatacağız. 9 ay istiyoruz. 31 Aralık'a geldiğinizde İzmir'e 9 ay boyunca gelmeyen bir kardeşimize 'acaba yanlış bir yere mi geldim?' dedirteceğiz" dedi.6 ayda bu şehirde çukur kalmayacağını belirten Zeybekci, "Çarpık yapılaşmayı yerinde dönüşümle kim çözer? Cumhur İttifakı, yani milletin adamları çözecek. İzmir'de çöp derdi bitecek. İzmir'e, 'çöplerini dağlara atan İzmir' dedirtmeyeceğiz. Türkiye'de çöplerini dağlara atan bir şehir kalmadı" diye konuştu. Programın ardından Nihat Zeybekci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vatandaşların arasına karıştı. Vatandaşlar Zeybekci ve Soylu ile fotoğraf çektirdi.Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci İzmirli kadınlarla kahvaltıda buluştu. AK Parti İzmir İl Kadın Kolları'nın düzenlediği kahvaltıda konuşan Zeybekci, "Nihat Bey'i İzmir'e vermeye geldim. Mevzu hizmetse, mevzu vatandaşsa biz var gücümüzle çalışmaya hazırız" dedi. Ayşen Zeybekci kahvaltı programının ardından İzmirli kadınlarla ev ziyaretlerinde de bir araya geldi. Bornova'ya bağlı mahallerde evlere konuk olan Ayşen Zeybekci, kendisinden ulaşım konusunda yardım talep eden vatandaşları dinledi. Zeybekci, "İzmirli insanlar ulaşımdan yana çok dertli. Trafik problemi bu şehirde çok fazla. Şehrin bir trafik planı olmadığı için navigasyon ile bile gitmekte zorlanıyor insanlar... Park yeri konusunda ciddi sorunlar var. Bir ekiple oturulup master plan çıkarılıp bu sorun temelden çözülür" diye konuştu. Ev ziyaretlerinin ardından Bornova'da bulunan İzmir Çağdaş Özürlüler Derneği'ni de ziyaret eden Ayşen Zeybekci, dernek yöneticileri ile bir araya geldi.