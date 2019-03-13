Kantinde öğrenciler dürüstlüğü öğreniyor

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 634 öğrencinin eğitim gördüğü Hatice Görgülü İlkokulunda, Değerler Eğitimi kapsamında hayata geçirilen 'Dürüstlük Kantini' projesi ilgi çekiyor. Proje kapsamında ilk olarak öğrencilerin besin ihtiyaçlarını giderecek küçük çaplı kantin oluşturuldu. Öğrencilerde dürüstlüğün önemini pekiştirmek amacıyla kurulan kantinin başında öğretmen veya herhangi bir görevli bulunmuyor. Öğrenciler geldiği kantinde su, meyve suyu, süt, kek gibi ürünleri alarak parasını para kutusuna kendileri bırakıyor ve yine aynı şekilde kendileri para üstünü alıyor. Böylece öğrenciler hem kendilerine olan güvenlerini artırıyor hem de hayat boyu doğru yaşamak için gerekli olan dürüstlüğün ne anlama geldiğini öğreniyor. Proje aynı zamanda öğrenci velileri tarafından da büyük ilgi gördü.Hatice Görgülü İlkokulu Rehber Öğretmeni ve Proje sorumlusu Kemal Erkan, projenin 2. dönem itibariyle uygulamaya girdiğini belirterek, "Kantini değerler eğitimi kapsamında okulumuzda ikinci dönem başlatmış bulunmaktayız. Oldukça etkili bir şekilde projemiz devam etmektedir. Amacımız burada iyi insan yetiştirmek, iyi insan yetiştirmenin de temelinde dürüstlük olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimiz kantine herhangi bir görevli eşliğinde değil, tamamen kendileri gelip alışverişlerini yapıyor, kontrol eden bir görevli yok. Bir öğretmen bir kantin görevlisi yok. Öğrenciler paralarını atıyorlar, para üstlerini alıyorlar. Almak istediklerini alıp, kantinden ayrılıyorlar" diye konuştu. Kantinde bütün kontrolün öğrencilerin elinde olduğunu belirten Okul Müdürü Zeynel Mutlu ise, "Öğrencilerimizin dürüst birer insan olmasını amaçlıyoruz. Onu da gerçekleştirebildiğimize inanıyoruz. Çok sayıda olumlu geri dönüş aldık" dedi.