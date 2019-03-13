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’nın kurtarıcısı

Giriş Tarihi: 13.3.2019
Karşıyaka’nın kurtarıcısı
TARIHININ en sıkıntılı döneminde ateşten gömleği giyerek yönetim kuruluyla birlikte Karşıyaka spor kulübünde işbaşına gelen Turgay Büyükkarcı, yaptığı yerinde hamleler, kulüp sevgisi, yarattığı ve cebinden verdiği maddi kaynakla tüm Karşıyakalıların haklı takdirini ve sevgisini kazandı. Büyükkarcı, görevde olduğu 1 yıllık sürede yaklaşık 3.5 milyon lirayı başta futbol olmak üzere cebinden ödeyerek bir çok sorunun üstesinden geldi. Büyükkarcı, kulübe yarım asırdan fazladır karşılıksız destek veren Onursal Başkan Selçuk Yaşar'dan sonra 1 yıl içinde en çok para harcayan ikinci başkan oldu. Tesisleşme konusunda ciddi atılımlar yapan, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin yenilenmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden maddi destek alan Büyükkarcı, 40 yılı aşkın başarılı iş hayatından sonra kulüpte de bu çizgisini sürdürdü.
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Karşıyaka’nın kurtarıcısı
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