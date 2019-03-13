Karşıyaka’nın kurtarıcısı

BUGÜN NELER OLDU

TARIHININ en sıkıntılı döneminde ateşten gömleği giyerek yönetim kuruluyla birlikte Karşıyaka spor kulübünde işbaşına gelen Turgay Büyükkarcı, yaptığı yerinde hamleler, kulüp sevgisi, yarattığı ve cebinden verdiği maddi kaynakla tüm Karşıyakalıların haklı takdirini ve sevgisini kazandı.Büyükkarcı, kulübe yarım asırdan fazladır karşılıksız destek veren Onursal Başkan Selçuk Yaşar'dan sonra 1 yıl içinde en çok para harcayan ikinci başkan oldu. Tesisleşme konusunda ciddi atılımlar yapan, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin yenilenmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden maddi destek alan Büyükkarcı, 40 yılı aşkın başarılı iş hayatından sonra kulüpte de bu çizgisini sürdürdü.