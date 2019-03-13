Manisa’da TOKİ kuraları çekildi

MANİSA'DA
yüzlerce ailenin ev
sahibi olabilmek için
umutla beklediği
Akgedik Yunuskent
Projesi'nin 2'nci etabında
hak sahiplerinin
daire ve ödeme takviminin
belirleneceği kuralar çekildi. Akgedik
Yunuskent Projesi'nin bin 500
konutun yer aldığı 2'nci etabında
hak sahiplerinin daire ve ödeme
takviminin belirlendiği şerefiyeli-
maliyetli kura çekimi, Muradiye
Sosyal Tesisleri içerisinde noter
huzurunda gerçekleştirildi. Yunusemre
Belediye Başkanı Dr. Mehmet
Çerçi, "Vatandaşlarımız uygun taksitlerle
ev sahibi oluyor" dedi.