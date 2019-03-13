Manisa’da TOKİ kuraları çekildi

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yüzlerce ailenin evsahibi olabilmek içinumutla beklediğiAkgedik YunuskentProjesi'nin 2'nci etabındahak sahiplerinindaire ve ödeme takvimininbelirleneceği kuralar çekildi. AkgedikYunuskent Projesi'nin bin 500konutun yer aldığı 2'nci etabındahak sahiplerinin daire ve ödemetakviminin belirlendiği şerefiyeli-maliyetli kura çekimi, MuradiyeSosyal Tesisleri içerisinde noterhuzurunda gerçekleştirildi. YunusemreBelediye Başkanı Dr. MehmetÇerçi, "Vatandaşlarımız uygun taksitlerleev sahibi oluyor" dedi.