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’da TOKİ kuraları çekildi

Giriş Tarihi: 13.3.2019
Manisa’da TOKİ kuraları çekildi
MANİSA'DA yüzlerce ailenin ev sahibi olabilmek için umutla beklediği Akgedik Yunuskent Projesi'nin 2'nci etabında hak sahiplerinin daire ve ödeme takviminin belirleneceği kuralar çekildi. Akgedik Yunuskent Projesi'nin bin 500 konutun yer aldığı 2'nci etabında hak sahiplerinin daire ve ödeme takviminin belirlendiği şerefiyeli- maliyetli kura çekimi, Muradiye Sosyal Tesisleri içerisinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Vatandaşlarımız uygun taksitlerle ev sahibi oluyor" dedi.
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Manisa’da TOKİ kuraları çekildi
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