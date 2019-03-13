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’den çağrı

Giriş Tarihi: 13.3.2019
Menemen’den çağrı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Menemenspor'da Kırklarelispor maçı öncesi yönetimden taraftarına çağrı var. Şampiyonluk yolunda yürüyen sarı-lacivertli kulüpte kurmaylar maçın biletlerini 1 Lira yaptı. İkinci Başkanı Nadir Şenel, "Yönetim, teknik heyet ve futbolcular ellerinden geleni yapıyor ve Menemen'in bayrağını zirvede tutuyor. Şimdi sıra taraftarımızda. Pazar günü tribünlerin tamamının dolmasını istiyoruz. Bu takımın dolu tribünlere oynamayı hak ediyor" dedi. Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı sağ bek Semih pazar günü forma giyemeyecek.
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Menemen’den çağrı
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