Otobüs garajı için ağaçları kestiler

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Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım şirketi ESHOT'a bağlı otobüslerin duraklaması için Ülkü Yarış Pisti'nin bir bölümünde çalışma başlattı. Ancak bölgede yaşayan vatandaşlar, hem inşaatın başlamasına hem de bölgedeki okaliptüs ağaçlarının kesilmesine tepki gösterdi. Bir grup vatandaş, pist yanında toplanarak, çalışmaların durdurulmasını istedi. Vatandaşların duruma tepki göstermesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelen görevliler ise okaliptüs ağaçlarını, garajı istinat duvarı için kestiklerini, bölgedeki çalışmaların tamamlanmasından sonra garajın çevresini yeniden ağaçlandıracaklarını bildirdi.Garaj uğruna kesilen ağaçlar için grup adına açıklama yapan Mali Müşavir Ayhan Gümüşer, taş ocaklarından dolayı kirliliğin çok olduğu bir bölgede yaşadıklarını belirterek, "Bizim burada zaten hava kirliliği sorunumuz var. Garajın yapılmasıyla kirliliğe egzoz gazı da eklenecek. Bu nedenle çalışmanın durdurulmasını istiyoruz. Garajın istinat duvarı için okaliptüsler kesiliyor. Yeşile zarar veriliyor" dedi.