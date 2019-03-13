Sosyal medyada kasaplık yapıyor

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Torbalı ilçesinde, 3 kuşaktır kasaplık yapan Mehmet Günbey, sosyal medya üzerinden yurdun her bölgesine et satışı gerçekleştiriyor. Dedesi Mehmet Günbey'in 1930'lu yıllarda kasaplık yaptığını anlatan Mehmet Günbey, dede ve baba mesleğini sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla farklı boyuta taşıdı. Sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Instagram'daki canlı yayınlarıyla kısa sürede yurdun her bölgesinden müşterilere ulaşan Günbey, 'dijital kasap' olarak anılmaya başladığını söyledi. İstanbul ve İzmir'deki depolar ile Ayrancılar'da bulunan perakende şubesinde lüks et ve normal et satışı yaptıklarını anlatan Günbey, sosyal medya sonrası satışlarının arttığını söyledi. İzmir başta olmak üzere Kastamonu, Adana, Mersin, Samsun, Kocaeli, Sakarya ve birçok kente et gönderdiğini kaydeden Günbey, "Müşterilerim özellikle et restoranları. Anlaşmalı soğuk kargo şirketleri ile istenilen her yere et gönderiyoruz. Sosyal medya sayesinde satışlarım 3 kat arttı" dedi.