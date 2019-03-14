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2 kadından takside tehlikeli hareketler

Giriş Tarihi: 14.3.2019
2 kadından takside tehlikeli hareketler
İZMIR'IN Buca ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi Çevik Bir Meydanı yakınlarında geçtiğimiz gece meydana gelen olayda seyir halindeki taksinin camından alkollü olduğu 2 genç kadın dışarı çıktı, Tehlikeli hareketler yapan 2 kadın, camdan çıkarak dans etmeye başladı. Bu sırada taksinin arkasındaki araçtakiler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. O anlar bir başka sürücü tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada paylaşılması ile vatandaşların tepkisini çekti.
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2 kadından takside tehlikeli hareketler
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