2 kadından takside tehlikeli hareketler

BUGÜN NELER OLDU

Buca ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi Çevik Bir Meydanı yakınlarında geçtiğimiz gece meydana gelen olayda seyir halindeki taksinin camından alkollü olduğu 2 genç kadın dışarı çıktı, Tehlikeli hareketler yapan 2 kadın, camdan çıkarak dans etmeye başladı. Bu sırada taksinin arkasındaki araçtakiler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. O anlar bir başka sürücü tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada paylaşılması ile vatandaşların tepkisini çekti.