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Akhisar keskin virajda

Giriş Tarihi: 14.3.2019
Akhisar keskin virajda
LIGDE zor günler yaşayan Akhisarspor, zorlu bir maratona girdi. Önümüzdeki hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Akigo, daha sonra Türkiye Kupası yarı finalinde Ümraniyespor'a konuk olacak. Yeşil-siyahlılar bu maçların ardından Göztepe ve Erzurum ile deplasmanda Antalyaspor ile de evinde oynayacak. Ligde son 10 maçta 1 galibiyet alabilen, bu periyotta 2 maçtan beraberlikle ayrılıp, 7 mağlubiyetle sarsılan Akigolar, bitime 9 hafta kala 21 puanda kaldı.

HEDEF SERİ GALİBİYETLER
Fatih ve Josue'nin kadro dışı, Mustafa, Eray, Cikalleshi, Güray'ın sakatlığı ege ekibini iyice sıkıntıya soktu. Kupada iki kez mağlup ettikleri Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Akhisarspor'da teknik direktör Cem Kavçak, "İmkansız diye bir şey yoktur. Biz daha son sözü söylemedik. Bundan sonraki haftalarda patlama bekliyorum. Kasımpaşa maçıyla seri galibiyetler de başlayacak" dedi.
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Akhisar keskin virajda
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