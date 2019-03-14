Altay kendi göbeğini kendisi kesecek

BUGÜN NELER OLDU

ekiz maçlık yenilmezlik serisi Gençlerbirliği deplasmanında son bulan Altay, buna rağmen Süper Lig umutlarını diri tutuyor.Karafırtınalar, "Şansımızı yüksek görüyorum. 42 puanlı Gazişehir takımını yakalayabiliriz.Yeni bir seri başlatacağız.Ben oyuncularıma bunu aşılıyorum" diye konuştu.