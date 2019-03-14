Altay kendi göbeğini kendisi kesecek

S
ekiz maçlık yenilmezlik serisi Gençlerbirliği deplasmanında son bulan Altay, buna rağmen Süper Lig umutlarını diri tutuyor. Siyahbeyazlı takımın play-off potasıyla arasındaki puan farkı 8'e çıkarken, teknik direktör Sait Karafırtınalar, sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.
Karafırtınalar, "Şansımızı yüksek görüyorum. 42 puanlı Gazişehir takımını yakalayabiliriz. Hem Gazişehir ile hem de Altınordu'yla maçlarımız var. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.
Yeni bir seri başlatacağız. Çıkamasak da bizim yine hedefimiz var. Ligin en çok gol atan oyuncusu bizden çıkacak, en az gol yiyen, en çok gol atan takım olacağız.
Ben oyuncularıma bunu aşılıyorum" diye konuştu.