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Altay kendi göbeğini kendisi kesecek

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, play-off potasıyla aralarındaki puan farkına rağmen şanslarının yüksek olduğunu söyledi

Giriş Tarihi: 14.3.2019
Altay kendi göbeğini kendisi kesecek
Sekiz maçlık yenilmezlik serisi Gençlerbirliği deplasmanında son bulan Altay, buna rağmen Süper Lig umutlarını diri tutuyor. Siyahbeyazlı takımın play-off potasıyla arasındaki puan farkı 8'e çıkarken, teknik direktör Sait Karafırtınalar, sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Karafırtınalar, "Şansımızı yüksek görüyorum. 42 puanlı Gazişehir takımını yakalayabiliriz. Hem Gazişehir ile hem de Altınordu'yla maçlarımız var. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Yeni bir seri başlatacağız. Çıkamasak da bizim yine hedefimiz var. Ligin en çok gol atan oyuncusu bizden çıkacak, en az gol yiyen, en çok gol atan takım olacağız. Ben oyuncularıma bunu aşılıyorum" diye konuştu.
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Altay kendi göbeğini kendisi kesecek
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