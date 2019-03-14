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Armamızın büyüklüğünü herkes görecek

Genç çalıştırıcının futbolcularla yaptığı görüşmede, “Gerçek Göztepe gibi oynayacağız. Taraftarımız bizden çok şey bekliyor. Beşiktaş’ı yenecek gücümüz var” dediği öğrenildi

Giriş Tarihi: 14.3.2019
Armamızın büyüklüğünü herkes görecek
SÜPER Lig'de cumartesi günü İstanbul deplasmanında Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek düşme hattındaki Göztepe, kritik maça iddialı hazırlanırken, gözler özellikle teknik direktör Tamer Tuna'nın üzerinde olacak. Geçen sezon İstanbul'da 5-1 kaybedilen maç öncesi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın o dönem Göztepe forması giyen Demba Ba'yla ilgili konuşmalarına kayıtsız kaldığı iddasıyla yönetimle arası açılan ve sezon sonu sarı-kırmızılılarla yollarını ayıran Tuna'nın galibiyet için futbolcularını sürekli motive ettiği ve rakibin tüm yönlerini gece gündüz analiz ettiği ifade edildi.

YÖNETİM DE DEVREDE
Daha önce siyah-beyazlılarda futbolcu ve antrenör olarak görev yapan ve Göztepe camiası tarafından o dönemde, "Aklı Beşiktaş'ta" vurgusuyla eleştirilen genç teknik adamın oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde, "Göztepe gibi oynayacağız. Taraftarımız bizden çok şey bekliyor. Beşiktaş'ı yenecek gücümüz var. Armamızın büyüklüğünü herkes görecek" dediği belirtildi. Başkan Mehmet Sepil ve yönetim de oyuncuları motive etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Kurmayların tesislere gelerek takıma destek olduğu öğrenildi.
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Armamızın büyüklüğünü herkes görecek
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