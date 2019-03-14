Armamızın büyüklüğünü herkes görecek

BUGÜN NELER OLDU

ÜPER Lig'de cumartesi günü İstanbul deplasmanında Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek düşme hattındaki Göztepe, kritik maça iddialı hazırlanırken,Geçen sezon İstanbul'da 5-1 kaybedilen maç öncesi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın o dönem Göztepe forması giyenve sezon sonu sarı-kırmızılılarla yollarını ayıran Tuna'nın galibiyet için futbolcularını sürekli motive ettiği ve rakibin tüm yönlerini gece gündüz analiz ettiği ifade edildi.Daha önce siyah-beyazlılarda futbolcu ve antrenör olarak görev yapan ve Göztepe camiası tarafından o dönemde, "Aklı Beşiktaş'ta" vurgusuyla eleştirilen genç teknik adamın oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde,dediği belirtildi. Başkan Mehmet Sepil ve yönetim de oyuncuları motive etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Kurmayların tesislere gelerek takıma destek olduğu öğrenildi.