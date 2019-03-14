Ayda Maç’tan hodri meydan

BUGÜN NELER OLDU

İttifakı AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Ayda Maç, diğer partilerin adaylarına aynı platformda "ilçenin sorunlarını ve projelerini konuşma" çağrısında bulundu. Maç, "Diğer adaylarla sadece projelerin, sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulacağı ortak bir yayına hazırım" dedi. Karşıyaka'yı çok iyi analiz ettiğini belirten Maç, tüm projelerini 5 yıl içinde tamamlayacağının sözünü de verdi. Sürekli sahada olacağını kaydeden Maç, "Bu işler makamdan yürütülecek işler değil. Uygulamanın başında olmazsanız başarılı olamazsınız. İnsanların sorunları birikmiş. Bazıları sabretmiş ancak sabırlar tükenmiş. Hiç el atılmamış mahallelerimiz var. Karşıyaka'ya en fazla katkıyı sağlayacak olan kişi göreve gelsin" dedi.