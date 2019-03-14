Bu yoldan dönüş yok

TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Zonguldak Kömürspor'u deplasmanda 2-1 yenerek en yakın rakibi Fatih Karagümrük'ün 3 puan önünde liderliğini sürdüren Menemen Belediyespor,
hedefe kilitlendi. Teknik direktör Suat Kaya, ligi lider götürdükten sonra 2016-17 sezonunda çeyrek finalde Gümüşhanespor'a, geçen sezon da Keçiörengücü'ne elendiklerini hatırlatarak, "İpler bizim elimizde. Bitime 8 hafta kala lideriz ve zirveyi bu kez bırakmaya niyetimiz yok"
diye konuştu.
HER MAÇ FİNAL HAVASINDA
Taraftarın beklentilerine bu kez karşılık vereceklerini belirten Kaya, "Rakiplerimize hiç bakmadan kalan 8 maçtan 7'sini kazansak dahi hedefe ulaşacağız.
Takipçilerimizden Karagümrük'e karşı ikili averajda üstünüz. Maçlarımızı final havasında oynayacağız.
Kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Hata yapma şansımız çok yok. Takımım da bu durumun farkında.
Hepimiz başarıya inanıyoruz. İşi play-offa bırakmayacağız" diye konuştu.