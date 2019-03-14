Bu yoldan dönüş yok Son iki yılda şampiyonluğu kaçıran Menemen Belediye, bu kez işi sıkı tutuyor. Teknik direktör Suat Kaya, “İpler bizim elimizde, liderliği kaybetmeyeceğiz” dedi

Giriş Tarihi: 14.3.2019