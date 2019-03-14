Buca Eriş’le şaha kalktı

BUGÜN NELER OLDU

BÜYÜK sıkıntılar yaşadığı 3.Lig 3. Grup'ta bu sezon tarihinin en kötü günlerini yaşayan Bucaspor, teknik direktör Levent Eriş ile şaha kalktı.26 maçlık süreçte Yüksel Kepoğlu, Algün Erdem ve Tolga Doğantez ile sadece 16 puan toplayan Fırtına, son 5 maçtan 11 puan çıkartıp düşme hattının üzerindeki Cizrespor ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.