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Buca Eriş’le şaha kalktı

Giriş Tarihi: 14.3.2019
Buca Eriş’le şaha kalktı
BÜYÜK sıkıntılar yaşadığı 3.Lig 3. Grup'ta bu sezon tarihinin en kötü günlerini yaşayan Bucaspor, teknik direktör Levent Eriş ile şaha kalktı. Göreve geldikten sonra takımın başında çıktığı 5 maçta Bağcılar ile 0-0, Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kalıp Kocaelispor ve Çorumspor'u 2-1, Bayburt'u 3-1 mağlup eden Eriş önderliğindeki Bucaspor, 10 puan toplarken kurtuluş için ümitlendi. 26 maçlık süreçte Yüksel Kepoğlu, Algün Erdem ve Tolga Doğantez ile sadece 16 puan toplayan Fırtına, son 5 maçtan 11 puan çıkartıp düşme hattının üzerindeki Cizrespor ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
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Buca Eriş’le şaha kalktı
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