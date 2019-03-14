Buca’nın yeri Süper Lig

BUGÜN NELER OLDU

Parti Buca Adayı Mustafa Arslan, Bucaspor'un 91. kurulus yıl dönümünü kulüp baskanı Cihan Aktas, yönetimi ve taraftarları ile birlikte kutladı. Arslan, Türkiye'nin en güçlü alt yapılarından birine sahip olan Bucaspor'un Türkiye ve dünyaya futbolcu ihraç eden bir kulüp haline gelecegini söyledi. Bucaspor'u yeniden Süper Lig'e tasıyacak ve orada kalıcı olmasını saglayacak 21 projesini paylasan Arslan, "Bucaspor Futbol Akademisi bir kere Türkiye'nin ilk 10 futbol akademisinin içerisinde yer alıyor. Bu çok önemli bir potansiyeldir. Bucaspor'u akademisi ile birlikte kurumsal bir yapıya kavusturmak istiyoruz. Hedefimiz ve gayemiz budur. Bucaspor, kim olursa olsun kaderi bir belediye baskanının eline bırakılamayacak kadar degerlidir. Belediye baskanı destek verdi kulüp basarıdan basarıya kostu, baskan destek vermedi kulüp asagıya dogru gitti, böyle olmayacak. Hedefimiz su; yarın biz belediye baskanı olursak Bucaspor'a gereken destegi ve degeri verecegiz. Kulübü, kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavusturdugumuz gün artık belediye baskanı ölse de kalsa da desteklese de desteklemese de bu kulüp Süperlig'e demir atar" diye konustu.