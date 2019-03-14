Çeşme-Atina feribot seferi başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

ve Yunanistan arasındaki siyasi adımların atılmasının ardından bir Türk firması, gerekli girişimi yapıp hazırlıklarını da tamamladı. Planlamaya göre, firma 2 Haziran tarihinden itibaren hem Türkiye hem de Yunanistan için tarihi bir özellik de taşıyan arabalı vapur seferlerine başlayacak. Seferler için ise merkez olarak iki ülkenin en yakın olduğu güzergah, turizm cenneti Çeşme ilçesi ile Atina'nın Lavrion Limanı seçildi. Seferler, bölgeye kazandıracağı ekonomik getirinin yanı sıra gurbetçiler başta olmak üzere turistler için de önemli kolaylıklar sağlayacak. Türkiye'yi tatil programlarına alan turistler için zamanın yanı sıra ulaşım ve ekonomik yönden de büyük avantajlar getirecek seferlerle, yurt içi karayolu güzergahındaki yoğunluk azalacak. Şirketin planlamasına göre seferler, Çeşme ve Atina arasında her gün tek sefer olarak yapılacak. Cumhurbaşkanımız'ın ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın ortaya koydukları irade, bu tarihi adımın atılmasının dönüm noktalarından biri oldu. Bu hattı ülkemiz ve Avrupa ile arasındaki bir köprü olarak görüyoruz" dedi.