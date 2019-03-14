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Çevreyi kirletene yasal işlem yapıldı

Giriş Tarihi: 14.3.2019
Çevreyi kirletene yasal işlem yapıldı
BALIKESIR'DE çevreyi kirleten bir şahıs, jandarma tarafından tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri Kabaklı ve Dereçiflik mahallelerinin arasında bulunan Orta Tepe mevkisine kimyasal toz boya döküldüğünü tespit etti. Yapılan incelemede çuvalların üzerinde bulunan etiketlerde bulunan barkottan ürünün Kocaeli OSB'de faaliyet gösteren fabrikadan bu mamullerin satın alan kişinin C.K. olduğunu belirlendi. Adli makamların talimatıyla olayla ilgili olarak C.K. hakkında "Çevrenin Kasten Kirletilmesi" suçundan yasal işlem başlatıldı.
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Çevreyi kirletene yasal işlem yapıldı
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