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Hükümlü ve tutuklular kuaförlüğü öğrenecek

Giriş Tarihi: 14.3.2019
Hükümlü ve tutuklular kuaförlüğü öğrenecek
MANISA'NIN Salihli ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlü kadınların meslek edinmeleri için Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle kuaför salonu açıldı. Açılan kurs kapsamında hizmete sokulan "Salon Kader" düzenlenen törenle hizmete girdi. Hükümlülerin tahliye sonrası sosyal yaşama uyum sağlamalarını hedeflediklerini söyleyen Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Erkan Keskin, "Hükümlü ve tutuklularımızın bir meslek edinmeleri amacıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliğimiz devam edecek" diye konuştu. Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ise, "Ceza infaz kurumlarımızdaki eğitim servislerimizin amacı hükümlülerimizi sağlıklı düşünen bireyler olarak topluma kazandırmaya çalışmaktır" diye konuştu.
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