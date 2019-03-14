Kaçak desarja 2. kez suçüstü

BUGÜN NELER OLDU

Geçtigimiz yıl yaz aylarında Izmir'in her yerinden hissedilen pis kokunun nedenini arastırmak için çalısma baslatan Il Saglık Müdürlügü, Üçkuyular'da Hava Egitim Komutanlıgı'nın önünde CHP'li Izmir Büyüksehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon sirketi IZSU'nun sorumlulugundaki alandan denize kaçak desarj yapıldıgını tespit etti. Deniz suyundan alınan numunelerin halk saglıgı laboratuvarlarında yapılan analizinde su kontrol yönetmeligine göre kabul edilebilir degerlerin 2 bin kat üstünde kolibasili tespit edildi. Çevre ve Sehircilik Il Müdürlügü, geçtigimiz kasım ayında Körfezi kirleten IZSU yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. 58 bin 351 lira da idari para cezası verdi. Yasanan gelismenin ardından IZSU Genel Müdürlügü nüfus artısına baglı olarak Büyük Kanal Projesi kapsamında dösenen kolektörlerin yetersiz kaldıgını sistemin daha verimli çalısabilmesi için mevcut kolektör hattına ilave olarak Üçkuyular'dan Gümrük'teki pompa istasyonuna ilave bir kolektör hattı ve pompa istasyonu kurulacagını açıkladı. Aradan geçen süreçte sorunun giderilmesine iliskin herhangi bir çalısma yapılmazken denizin kirletilmesine de seyirci kalındı.Bir ihbarı degerlendiren Çevre ve Sehircilik Il Müdürlügü ekipleri geçtigimiz haftalarda aynı bölgeden yeniden su örnekleri aldı. Alınan örnekler analiz için akredite halk saglıgı laboratuvarlarına gönderildi. Deniz suyundan alınan numuneler kirliligi belirleyen kimyasal oksijen ihtiyacı, biyolojik oksijen ihtiyacı ve askıda katı madde açısından incelemeye tabi tutuldu. Yapılan detaylı inceleme sonucunda elde edilen degerlerle Su Kirliligi Kontrol Yönetmeligi'ne göre temiz deniz suyunda olması gereken askıda katı madde, biyolojik ve kimyasal oksijen ihtiyacı parametreleri birbiri ile karsılastırıldı. Yapılan degerlendirmede sonuçlar alıcı ortam desarj standartlarının çok üzerinde çıktı. Analiz sonuçları aylar önce çıkmasına ragmen IZSU Genel Müdürlügü, uzun süre analiz masraflarını yatırıp halk saglıgı laboratuvarından sonuçları almadı. Iddiaya göre Çevre ve Sehircilik Il Müdürlügü, defalarca IZSU'dan analiz sonuçlarını resmi yazı ile istemesine ragmen IZSU, uzun süre sonuçları il müdürlügü ile paylasmadı. Il müdürlügünün ısrarlı takibi sonucunda geçtigimiz haftalarda analiz sonuçları nihayet il müdürlügüne ulastı. Sonuçlar üzerinde yapılan degerlendirmede deniz suyundaki kimyasal oksijen ihtiyacı, biyolojik oksijen ihtiyacı ve askıda katı madde degerlerinin su kirliligi kontrol yönetmeligindeki desarj limitlerinin üzerinde oldugu görüldü. Bunun üzerine Çevre ve Sehircilik Il Müdürlügü, IZSU yetkilileri hakkında Çevre Kanunu'na muhalefetten yasal islem baslattı.Geçtigimiz günlerde Baskan Aziz Kocaoglu da belediye meclis toplantısında Izmir'in kokmadıgını iddia etmis, "Kokuyor diyenler 31 Mart aksamı sandıkta cevabını alır" seklinde açıklama yapmıstı. CHP'nin Izmir adayı Tunç Soyer de "koku sorununu giderecegiz" diyerek ikilinin arasındaki tezatlıgı gözler önüne sermisti. Büyüksehir'in denize kaçak desarj yaparken yakalanması skandal olarak nitelendirildi.