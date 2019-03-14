Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kaf-Kaf kalesine duvar ördü

Kaf-Kaf kalesine duvar ördü

Giriş Tarihi: 14.3.2019
Kaf-Kaf kalesine duvar ördü
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play- Off yarışı içinde olan Karşıyaka, son haftalarda kalesine adeta duvar ördü. Yeşil-kırmızılılar son 4 karşılaşmada kalesinde hiç gol görmedi ve 10 puan toplamaya başardı. Kaf-Kaf'ın genç kalecisi Erdoğan ise yaptığı kritik kurtarışlarla büyük alkış aldı. Profesyonel olarak ilk sezonunda Karşıyaka'nın kalesini başarıyla koruyan genç eldiven gelecek için büyük umut verdi. Öte yandan Altındağ deplasmanında kırmızı kart gören Mustafa Aşan'ın iki maçlık cezası bitti. Tecrübeli oyuncu Ofspor önünde forma giyebilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaf-Kaf kalesine duvar ördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN