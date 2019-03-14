Kaf-Kaf kalesine duvar ördü

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play- Off yarışı içinde olan Karşıyaka, son haftalarda kalesine adeta duvar ördü.Kaf-Kaf'ın genç kalecisi Erdoğan ise yaptığı kritik kurtarışlarla büyük alkış aldı.Öte yandan Altındağ deplasmanında kırmızı kart gören Mustafa Aşan'ın iki maçlık cezası bitti.