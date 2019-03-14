Kaf-Kaf kalesine duvar ördü

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play- Off yarışı içinde olan Karşıyaka, son haftalarda kalesine adeta duvar ördü. Yeşil-kırmızılılar son 4 karşılaşmada kalesinde hiç gol görmedi ve 10 puan toplamaya başardı.
Kaf-Kaf'ın genç kalecisi Erdoğan ise yaptığı kritik kurtarışlarla büyük alkış aldı. Profesyonel olarak ilk sezonunda Karşıyaka'nın kalesini başarıyla koruyan genç eldiven gelecek için büyük umut verdi.
Öte yandan Altındağ deplasmanında kırmızı kart gören Mustafa Aşan'ın iki maçlık cezası bitti. Tecrübeli oyuncu Ofspor önünde forma giyebilecek.