On parmağında on marifet var

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Gömeç ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde çiftçilik yapan ve bakkal dükkanı işleten evli ve 2 çocuk babası Hasan Hüseyin Özdemir (70), yetenekleriyle dikkat çekiyor. 50 yıldan bu yana mahalle camisinde fahri müezzinlik yapan Özdemir, Burhaniye'deki korolarla sahneye çıkıp Türk sanat müziği eserlerini seslendiriyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği ve Kültür Sanat Derneği'nin düzenlediği konserde sahneye çıkan Özdemir, sergilediği performansla büyük alkış aldı. Türk sanat müziğini seven ve okuyan kişinin Kuran-ı Kerim'i de çok güzel okuyabileceğini belirten Özdemir, sağlığı elverdiği sürece müezzinlik yapacağını ve konserlerde sanat müziği şarkılarını söyleyeceğini belirtti.Şarkı söylemeye çocukluk yıllarında başladığını belirten Hasan Hüseyin Özdemir, "Ben gençliğimden beri Türk sanat müziği ile çok ilgilendim. Sanat müziğini çok seviyorum. Düğünlerde şarkıları bana söyletirlerdi. Karaağaç Camisi'nde 50 yıldır fahri müezzinlik yapıyorum. Korolara katılıyorum" dedi.