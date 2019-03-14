Yaralı kalbi yine hastaları için atıyor

BUGÜN NELER OLDU

hizmet için Iğdır Devlet Hastanesine tayini çıkan Dr. Serkan Yarımoğlu, 28 Eylül 2017'de muayene olmaya gelen hastası İ.K. tarafından kalbinden ve karından bıçaklanarak ağır yaralandı. Görev yaptığı hastanede ameliyata alınan Yarımoğlu'na Kars ve Ağrı'dan gelen cerrahlar müdahale etti. Erzurum Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde bir ay tedavi gören Yarımoğlu, iyileştikten sonra geçen yılın başında Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atandı. Yaşadığı o kötü günleri mesleğine olan sevgisinden dolayı çabuk unutan Yarımoğlu, hastalarına şifa dağıtmaya devam ediyor. Serkan Yarımoğlu, "Muayenenin ardından teşekkür beklerken bıçaklandım. Ölümden döndüm ama meslektaşlarımın müdahalesiyle yaşama döndüm. Hastam tarafından bıçaklandım ama mesleğime hiçbir zaman küsmedim. Göreve döndüğümde biraz çekincem oldu ancak doktorluğu öğrendiğim hastanede hocalarımın desteğiyle bu süreci çabuk atlattım" dedi. Mahkemenin 3 gün önce sonuçlandığını aktaran Yarımoğlu, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verildiğini belirtti.