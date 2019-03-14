Zeybekci, dünya gündemine otur

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Zeybekci çözer, İzmir'e değer, sloganıyla "Daha yaşanılabilir bir İzmir" sözü veren AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, hazırlanan reklam filmiyle dünya gündemine oturdu. Ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın sevilen şarkısı 'Aya Benzer'in Zeybekci için yapılan uyarlaması olan "İzmir'e değer", ulusal televizyonlarda ve sosyal medyada aynı anda yayına girdi. 'Aya Benzer'in ilk kez senfonik olarak yorumlandığı film, izleyenler tarafından büyük beğeni kazandı. Kısa süre içinde Twitter'da Türkiye gündemi olan reklam filmi, sosyal medya platformlarında 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi. Film yalnızca birkaç saat içinde yüz binlerce kişi tarafından da paylaşıldı.Reklam filminde rol alan Nihat Zeybekci, yapım için özel olarak işaret dili dersleri aldı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı filmde işaret dilini kullanarak İzmirlilere "Daha güzel bir İzmir hayalini gerçekleştirmek için hazırız" mesajı verdi. Film için yaklaşık 1 ay boyunca büyük bir ön hazırlık yapıldı. Urla'dan Çiğli'ye kadar İzmir'in farklı noktalarında yapılan çekimlerde, 7'den 70'e pek çok İzmirli de rol aldı. Modern İzmir, Marka İzmir, Üreten İzmir, 10 Numara İzmir, Şampiyon İzmir, Geleceğim İzmir, İşim İzmir, Alkışlarla İzmir ve Saygıyla İzmir sloganları, filmde yer aldı. İzmirliler'in günlük yaşantısına uyarlanan bu sloganlar, hayatın içinden karelerle izleyiciye sunuldu. Filmin yönetmenliğini ise alanının en ünlü isimlerinden biri olan Kemal Başbuğ yaptı. İstanbul'dan bu film için özel olarak İzmir'e gelen Başbuğ ve ekibi, hazırlığı bir ay süren çekimleri üç günde tamamladı.