Akhısarspor’a Güray sevinci

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SPOR Toto Süper Lig'de son sıradan bir türlü kurtulamayan Akhisarspor'da Kasımpaşa'yla yarın oynanacak hayati öneme sahip 90 dakika öncesi sakat olan Güray Vural'dan iyi haber geldi. Kasımpaşa'yla 7 Şubat'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında sakatlanıp 6 maçtır forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, yine İstanbul temsilcisine karşı yeşil sahalara dönecek.Antrenmanda sakatlanan Cocalic ise maç kadrosunda yer almayacak. Yeşil-siyahlılarda Cikalleshi, Mustafa, Bora, Hasan Ali ve Eray'ın da sakatlıkları sürüyor.