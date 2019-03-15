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Akhısarspor’a Güray sevinci

Giriş Tarihi: 15.3.2019
Akhısarspor’a Güray sevinci
SPOR Toto Süper Lig'de son sıradan bir türlü kurtulamayan Akhisarspor'da Kasımpaşa'yla yarın oynanacak hayati öneme sahip 90 dakika öncesi sakat olan Güray Vural'dan iyi haber geldi. Kasımpaşa'yla 7 Şubat'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında sakatlanıp 6 maçtır forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, yine İstanbul temsilcisine karşı yeşil sahalara dönecek. Teknik sorumlu Cem Kavçak'ın Güray'ı yedek soyundurup oyunun gidişatına göre ikinci yarıda sahaya sürmesi bekleniyor. Antrenmanda sakatlanan Cocalic ise maç kadrosunda yer almayacak. Yeşil-siyahlılarda Cikalleshi, Mustafa, Bora, Hasan Ali ve Eray'ın da sakatlıkları sürüyor.
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Akhısarspor’a Güray sevinci
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