Buğday ve arpada çiftçiye müjde

BUGÜN NELER OLDU

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Izmir'in Torbalı ilçesinde üreticilerle bir araya geldi. Torbalı'nın hem sanayi hem turizm hem de tarım kenti oldugunu anlatan Bakan Pakdemirli, sorunlara hakim oldugunu söyleyerek Torbalı'da sürdürülen tüm üretim faaliyetlerini bildigini kaydetti. Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi, bugday ve arpada geçen yıla göre en az yüzde 25-30 daha yüksek alım fiyatı açıklayacak" dedi. Torbalı'da 750 kisinin istihdam edilecegi tarıma dayalı ihtisas büyükbas besi organize sanayi bölgesi kuracaklarını, bin 300 dekar alanı sulayacak Çakırbeyli Göleti'ni yatırım programına alacaklarını aktaran Pakdemirli, burada aynı zamanda 1 milyon fidanı toprakla bulusturacaklarını söyledi. Muhalefetin hiçbir projesi olmadıgını ve vatandasın gönlüne giremedigini belirten Pakdemirli, bundan dolayı kendilerine çamur attıklarını ifade etti.