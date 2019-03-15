En çok kadın aday bizde

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Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Kadın Adayları Destekle Derneği (KADER) üyeleriyle bir araya geldi. AK Parti'nin İzmir'in 30 ilçesinde 6 başkan ve 115 kadın meclis üyesi kadın adayı olduğunu belirten Zeybekci, "Rakiplerimizi bu alanda geride bıraktık. Kadınlar, her alanda güçlü şekilde yer almalı ve temsil edilmeli. Bu konularda söze değil icraata bakılması gerekiyor. Bakanlığımız döneminde ihracatçı birlikleri başkanlarıyla yaptığımız toplantı sonrasında fotoğraf çekiminde, tek bir kadın üye var ve onun da arkada kaldığını, önünün kapandığını fark ettik. Bunun üzerine zorunluluk getirdik, en az 3 şehrin temsilcisinin kadın olması zorunluluğu getirdik. Şu an sanayi odaları, ticaret odaları yönetimlerinde kadınlar var. İzmir Ticaret Borsası'nın yönetim kurulu başkanı Işınsu Kestelli de bunun en güzel örneklerinden. 2.5 yıl içinde 20 bin kadınımıza istihdam sağlayacağız" dedi."Bizim bir derdimiz var o da İzmir" diyen Zeybekci, "21'inci yüzyılın ilk çeyreği biterken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler yolculuğunda yarış dışı kalmış İzmir var. Türkiye'deki ortalamanın çok üzerinde işsizlik, genç işsizlik, kadın işsizliği oranlarının bulunduğu bir şehrimiz var. Bu şehri 21'inci yüzyıla hazırlamak gibi bir treni kaçırmak üzereyiz" diye konuştu.ve Bayraklı'da vatandaşlarla buluşan Nihat Zeybekci, iki ilçede de coşkuyla karşılandı. Karabağlar'da Sivaslılar'ın ağırlıklı yaşadığı mahallede miting düzenleyen Zeybekci, ilçede yüzme havuzu, spor salonu, sinema, konferans salonu, gençlerin, kadınların, yaşlıların gidebileceği büyük bir parkın bulunmadığını vurguladı. Bayraklı da ise İzmir'deki çeşitli Erzurumlular ile bir araya gelen Zeybekci, "İzmir'i olmayan Türkiye, bir kanadı eksik kuş gibi uçamayacaktır" dedi.