Engelli çocuklar için okula ‘ev’ kuruldu

BUGÜN NELER OLDU

, zihinsel engelli ve otizmli çocukların eğitim gördüğü okulda uygulama evi oluşturuldu. Karabağlar ilçesindeki Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi, okul binası içindeki "ev" ile dikkati çekiyor. Engelli çocukların temel yaşam becerilerini kazanması ve ev hayatında ihtiyaç duyacakları işleri kendi başlarına yapmayı öğrenmeleri için kurulan "uygulama evi", onları hayata hazırlıyor. Mutfak, salon, banyo ve yatak odasından oluşan evde, televizyondan ütü masasına, yemek masasından buzdolabına, yataktan çamaşır ve bulaşık makinelerine kadar bir evde olması gereken her eşya bulunuyor. Özel çocuklar, burada kendilerini evinde hissederek öğretmenleri eşliğinde kendilerine yaşamları boyunca lazım olacak bazı becerileri elde ediyor.Farklı yaşlardaki engelli çocuklar, yataklarını topluyor, kıyafetlerini katlıyor, kirli kıyafetleri çamaşır makinesine atıyor, yıkanmış kıyafetleri ütüleyip dolaba asıyor ve mutfağa giriyor. Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Hakan Emrah Bodur, engelli çocukları hayata hazırladıklarını söyledi.