Görme engellilerden ödüllük performans

BUGÜN NELER OLDU

, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında eğitim alarak tiyatro yapan çeşitli meslek grubundan görme engelliler, ön yargıları yıkarak cesaretle çıktıkları sahnede performanslarıyla dikkati çekiyor. Meslek sahibi olabilmek için yıllarca mücadele veren 20 doğuştan görme engelli, ekonomik özgürlüklerini kazandıktan sonra yaşamın diğer alanlarında da başarılı olabileceklerini göstermek için yaklaşık 2 yıl önce bir araya geldi. Farklı yaşlardan görme engelliler, Tiyatro Nienor'un kadın oyuncusu Ebru Atilla Sağay'ın yürütücülüğünü üstlendiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bir alışveriş merkezinin tahsis ettiği salonda güzel konuşma, ses, diyafram ve fonetik dersleri aldı. Braille alfabesine tercüme edilmiş Sophokles'in Antigone eseriyle seyirci karşısına çıkan oyuncuların, bir sonraki oyunu ise "Haldun Taner'in Timsahı" oldu. Oyunu binlerce sanatseverle buluşturan görme engelliler, başarılı performanslarıyla dikkat çekti ve Yön Engelsiz Sanat Birliği ve Yön Sanat Atölyesi'nce verilen Engelsiz Sanat Ödülü'nün sahibi oldu.