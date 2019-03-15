İki yılda iki benzer olay

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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Halkapınar'da metro vagonları için yapılan yer altı park inşaatında meydana gelen göçükle ilgili İzmir Valiliği inceleme başlattı. Büyükşehir Belediyesi kaza sonrası yaptığı yazılı açıklamada, göçüğün mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar nedeniyle aşırı yüklenen zeminin diyafram duvarlarının arkasında baskı yaratması sonucu meydana geldiğini öne sürdü. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gürkan Erdoğan ise göçüğe gerekçe olarak sadece yağmur suyunun gösterilmesinin doğru olmadığını söyledi. Olay yerinde gözlem yaptıklarını belirten Erdoğan, "Göçüğün, diyafram duvarının arkasındaki zeminde bulunan su nedeniyle oluşan basınçtan kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Detaylı inceleme yapmak gerekiyor. Yağmur suyu hep olacak. Projenin yağmur suyu hesaba katılarak çizilmesi gerekiyor. 'Yapılan projeler doğru mu, imalatlar projeye uygun mu yapıldı?' bunların incelenmesi gerekiyor. İmalat veya proje hatasının olup olmadığını söylemek için henüz erken" diye konuştu.Öte yandan inşaatın yasal süresi içinde tamamlanamadığı ortaya çıktı. Yapım işinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Yapı STS İnşaat Taahhüt Maden Sanayi ve Ticaret LTD ile KMB Metro İnşaat Altyapı San. Tic. Limited Şirketi'ne 72 milyon 22 bin 833 liraya ihale edildiği inşaatın normal koşullarda 23 Ocak 2018'de bitmesi gerekirken sürenin 14 ay aşıldığı belirlendi. Egeli Sabah'ın yaptığı araştırma sonucu ilginç bir tesadüf ortaya çıktı. Halkapınar'da işi üstlenen konsorsiyumun, 2017 yılında yan duvarlardaki patlak sonucu içi tamamıyla deniz suyu dolan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki karayolu taşıt alt geçidinin de yüklenicisi olduğu belirlendi. Halkapınar'daki vagon garajında olduğu gibi sahil bulvarındaki taşıt alt geçidi inşaatının da alt yüklenicisinin Barankaya olması gözlerden kaçmadı. Sayıştay Raporları'na da konu olan alt geçitte, projeye aykırı imalat yapıldığı tespit edilmiş ve 17.2 milyon liralık kamu zararının oluştuğu ifade edilmişti.meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 bekçiyi arama çalışmaları sürüyor. Bekçi Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın'ın yakınları gelecek güzel haberleri bekliyor. Göçük altında kalan bekçi Mehmet Çiftçi'nin kızı Fatma Çiftçi, "Babam emekli olabilmek için bekçilik yapmaya başladı. 1 yıl sonra emekliliğe hak kazanacaktı. Bu süreyi doldurmak için çalışıyordu. İşe girdiği için çok memnundu, ilk gittiği yer iyiydi ama sonra buraya geldi. Zaman zaman iş yerindeki durumu dile getirirdi. Babam 'Burada toprak kayıyor can güvenliğimiz yok' diye anlatırdı" dedi. Mehmet Çiftçi'nin diğer kızı Adalet Şen ise olayda ihmal bulunduğunu ileri sürdü. Şen, "Hala bir umutla bekliyoruz ancak burada hiçbir büyük yok. Nerede CHP, belediye nerede, neden yanımızda değiller? Adım attığımız yer çukur. Bir görevli gelsin teselli versin diye bekliyoruz ama hiçbir şey yok" dedi.