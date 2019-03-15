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İntihardan vazgeçti, 3 kişiyi bıçakladı

Giriş Tarihi: 15.3.2019
İntihardan vazgeçti, 3 kişiyi bıçakladı
MANISA'DA önceki gün okul inşaatının 4. katına çıkan 2 çocuk babası emekli asker Murat A. (46), atlayacağını söyledi. Polis ekipleri kısa sürede ikna ettiği Murat A.'yı vazgeçirdi. Eski nişanlısıyla tartıştığı için intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Murat A., sağlık kontrolü sonrası ifadesi alıdıktan sonra serbest bırakıldı. Ardından Murat A., konuşmaya gittiği eski nişanlısı Meral D.'nin evinde kızı D.U., arkadaşı Ü.D. (36) ile D.U.'nın kız arkadaşı Y.K.'yi (17) bıçakladı. Yaralılardan, karnından bıçaklanan Y.K.'nin hayati tehlikesi bulunurken 3 kişiyi bıçaklayıp kaçan şüpheli Murat A. yakalandı.
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İntihardan vazgeçti, 3 kişiyi bıçakladı
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