Kayak Merkezi’ne sosyal tesis müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi'nin Tavas sınırları içerisindeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi, kış aylarında yerli ve yabancı turisti bölgeye çekiyor. Toplam 13 kilometre uzunluğunda 9 adet pist bulunan merkezde 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunurken, amatör ve profesyonel kayakçılara hizmet veren mekanik tesislerde saatte 2 bin 500 kişi taşınabiliyor. Uluslararası standartlarda hizmet veren tesiste ziyaretçilerin günübirlik tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal tesis bulunurken, AK Parti'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, "Burada otel ve sosyal tesis eksiği buraya gelen misafirlerimizin en büyük isteği. En kısa sürede, turistlerin konaklayabilecekleri, konaklamayanların da tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal tesisin yapımına başlayacağız" dedi.