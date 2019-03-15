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Küçük esnaf önceliğimiz

Giriş Tarihi: 15.3.2019
Küçük esnaf önceliğimiz
CUMHUR Ittifakı'nın AK Parti Gaziemir Belediye Baskanı Adayı Nazmi Yılmaz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Baskanlık döneminde esnaf ile olan isbirliginin artarak devam edecegini belirten Yılmaz, "Gaziemir ilçemizin esnafı üretkendir. Kara gün dostudur. Toplumumuzun aynasıdır. Gelin adayları ve müstakbel damatlar hakkında bilgiyi o semtin esnafına sorma gelenegi ilçemizde devam ediyor. Bu denli güvenilir ve sözleri referans kabul edilen esnaflarımızı gelecege tasıman boynumuzun borcu. Belediye olarak Gaziemir'de üreten ticaret yapan esnafımızdan alısveris yapacagız. Halkımızın da ilçemizde yüzlerce insanımıza is ve ekmek kapısı olan küçük esnafımızdan alısveris yapmalarını tesvik edecegiz" dedi.
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Küçük esnaf önceliğimiz
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