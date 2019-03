Manisaspor kan ağlıyor

BUGÜN NELER OLDU

ski futbolcularına olan borçları nedeniyle 15 puanı silinen ve TFF 2. Lig'in dibine demir atan Manisaspor, tarihinin en zor günlerini geçiriyor. Kasap esnafına olan borçlarından dolayı kupaları haczedilen siyahbeyazlılar, elektrik, su ve doğal gazı kapatılan tesislerde zor şartlar altında antrenmanlarını gerçekleştirmeye çalışıyor. Futbolcular, ısınmak için tenekede odun yakıyor, mum ışığında maçlara hazırlanıyor. Futbolcular, soğuk günleri de dinlendikleri odalarında yorgan altında geçiriyor.Manisaspor İkinci Başkanı Altan Çakıcı, tüm Manisa'ya kulübü kurtarmak için çağrıda bulundu. Çakıcı, "Manisaspor'un zor günlerinde göreve geldik. Yaklaşık 8 aydır bu göreve devam ediyoruz.Kendi imkanlarımızla yaptığımız neticeler doğrultusunda her maça çıktık. Her deplasmanımıza gittik. Hiçbir şekilde problem yaşamadık. Her deplasmanda 25 bin lira, her iç sahada 7 bin lira masrafı karşılayarak bu noktaya geldik.dedi.Çakıcı sözlerine şöyle devam etti: "10 ay boyunca elektrik faturası ödenmemiş. Geçmiş dönemdeki faturalarımızı ödemekten, önümüzdeki faturaları ödeyemez duruma geldik.10 öğrencimiz lise öğrencisidir. Üniversiteye hazırlananlar var. Elektrik kesildiği için arkadaşlarımız mum ışığında ders çalışıyor.Manisaspor Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi de kulübün kazandığı 22 kupanın kasaba olan borçları nedeniyle haczedildiğini söyledi. Baygeldi, "Borcumuz 55 milyon. Bu çocukları alsınlar, yerleştirsinler.Bugüne kadar 100 bin liraya kadar elektrik parası ödedik. Geçmişte borçlar varken elektriği kesmediler, biz geldikten sonra her ay elektriği kesiyorlar" diye konuştu.Baygeldi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu çocukların kimisi futbolu bırakacak, idman yapmayacak ve kafede çalışacak. Çocuklar sokağa düştüğünde çok mu mutlu olacaklar?Bir ayda 160 bin lira fatura kesilmiş. 160 bin lira için kupalar hacizde duruyor" açıklamasını yaptı.