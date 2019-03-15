Manisaspor kan ağlıyor

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ski futbolcularına olan borçları nedeniyle 15 puanı silinen ve TFF 2. Lig'in dibine demir atan Manisaspor, tarihinin en zor günlerini geçiriyor. Kasap esnafına olan borçlarından dolayı kupaları haczedilen siyahbeyazlılar, elektrik, su ve doğal gazı kapatılan tesislerde zor şartlar altında antrenmanlarını gerçekleştirmeye çalışıyor. Futbolcular, ısınmak için tenekede odun yakıyor, mum ışığında maçlara hazırlanıyor. Futbolcular, soğuk günleri de dinlendikleri odalarında yorgan altında geçiriyor. Manisaspor'u ligde tutabilmek için sahada terlerinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcuların içler acısı hali futbolseverlerin yüreklerini burkuyor.
FATURA GİDERLERİNİ KARŞILAYAMIYORUZ
Manisaspor İkinci Başkanı Altan Çakıcı, tüm Manisa'ya kulübü kurtarmak için çağrıda bulundu. Çakıcı, "Manisaspor'un zor günlerinde göreve geldik. Yaklaşık 8 aydır bu göreve devam ediyoruz. Bizim buraya gelmemizin ana nedenlerinden biri Manisaspor sevdamızdır. Çünkü Manisaspor'un düştüğü durum ortadaydı. İyi yönetilmediğini gördük ve daha iyi yönetmek için göreve geldik.
Kendi imkanlarımızla yaptığımız neticeler doğrultusunda her maça çıktık. Her deplasmanımıza gittik. Hiçbir şekilde problem yaşamadık. Her deplasmanda 25 bin lira, her iç sahada 7 bin lira masrafı karşılayarak bu noktaya geldik. Fakat şu an öyle bir noktadayız ki tesisimizin elektriği yok, doğal gazı kesik ve bunları karşılayamıyoruz"
dedi.
ŞEHRİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ
Çakıcı sözlerine şöyle devam etti: "10 ay boyunca elektrik faturası ödenmemiş. Geçmiş dönemdeki faturalarımızı ödemekten, önümüzdeki faturaları ödeyemez duruma geldik. Şu anda 80 bin lira elektrik, 80 bin lira da doğalgaz borcumuz var. Bu takım 18-19 yaşında genç kardeşlerimizden oluşmaktadır. Oyuncularımızın tamamı altyapıdan.
10 öğrencimiz lise öğrencisidir. Üniversiteye hazırlananlar var. Elektrik kesildiği için arkadaşlarımız mum ışığında ders çalışıyor. Dışarıda teneke içerisinde odun yakarak ısınıyorlar. Lütfen bu konuda tüm Manisa'yı göreve davet ediyoruz."
BU ÇOCUKLARI SOKAĞA MI ATALIM?
Manisaspor Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi de kulübün kazandığı 22 kupanın kasaba olan borçları nedeniyle haczedildiğini söyledi. Baygeldi, "Borcumuz 55 milyon. Bu çocukları alsınlar, yerleştirsinler. Söz kapatacağız bu kulübü. Biz şimdi kapatırsak 100 çocuğun vebaline nasıl gireceğiz? Şimdi bu çocukları biz sokağa mı atalım?
Bugüne kadar 100 bin liraya kadar elektrik parası ödedik. Geçmişte borçlar varken elektriği kesmediler, biz geldikten sonra her ay elektriği kesiyorlar" diye konuştu.
160 BİN TL İÇİN KUPALAR HACİZDE
Baygeldi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu çocukların kimisi futbolu bırakacak, idman yapmayacak ve kafede çalışacak. Çocuklar sokağa düştüğünde çok mu mutlu olacaklar? Manisaspor'u kim bu hale getirdiyse gelecekler, yardım edecekler. Kim gelip 'ben kurtarırım' diyorsa hemen gelsin anahtarı da kendisine teslim edelim.
Bir ayda 160 bin lira fatura kesilmiş. 160 bin lira için kupalar hacizde duruyor" açıklamasını yaptı.