Milletvekili Dağ’dan Soyer’e HDP soruları

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Baskan Yardımcısı ve Izmir Milletvekili Hamza Dag, basın mensuplarıyla bir araya gelerek yerel seçim sürecine dair açıklamalarda bulundu. 31 Mart Mahalli Idareler Seçimleri'ne 17 gün kala AK Parti olarak Izmir'de çalısmalarının tüm hızıyla devam ettigini ifade eden Hamza Dag, sahadan aldıkları olumlu tepkiler ve vatandasların teveccühünün bu seçimde Izmir için bir dönüm noktası olacagını dile getirdi. CHP'nin Izmir adaylarının partiden gelen santaj ve tehditlere maruz bırakıldıgını iddia eden Dag, Izmir Büyüksehir Belediye Baskan Adayı Tunç Soyer'in HDP ile yakın bir çizgide oldugunu artık kamuoyunun bildigini belirtti. Dag, "CHP Genel Baskanı Kemal Kılıçdaroglu'nun sözde adalet yürüyüsünde alenen tasdik ettigi HDP ortaklıgının, Izmir'de en üst düzeyde bir temsiliyeti için Tunç Soyer ismi belediye baskanlıgı için aday gösterilmistir" ifadesini kullandı.Bu adaylık sonrası HDP'nin Soyer'e destek açıklamasında bulunarak Izmir'den aday çıkarmama kararı aldıgına dikkati çeken Dag, söyle konustu: "CHP'nin Izmir Büyüksehir Belediye Baskanlıgı için HDP çizgisine yakın bir aday gösterilmesinden sonra sunları merak ediyoruz. Tunç Soyer Izmir'de HDP ile birlikte ortak miting yapacak mıdır? Terörle iliskileri dolayısıyla Sur Belediyesi'ne kayyum atanmasından sonra yaptıgı açıklamada 'Darbeye karsı asıl simdi tankların üstüne çıkmalı' ifadesini kullanan Soyer, bu açıklamayı hangi refleksle yapmıstır? Tunç Soyer hala aynı düsüncede midir? Yoksa bunları olayın sıcaklıgı ile mi söylemistir? Sur'da gerçeklesen kayyum atamasına yönelik açıklamaları göz önünde bulunduruldugunda Soyer Izmir'de terörle iliskili kisi ve gruplara yönelik gerçeklestirilebilecek olası operasyonlarda panzerin üstüne mi çıkmayı yoksa önüne mi yatmayı planlamaktadır? PKK'nın bölgede uyguladıgı terör hakkında ne düsünmektedir? Devletin önlemlerini darbe olarak niteleyen bir kisi terörle mücadelemizdeki basarılar hakkında ne düsünmektedir?"Geçtigimiz günlerde Seferihisar'a yaptıgı ziyaret esnasında vatandasların birçok sıkıntıyı dile getirdigini ifade eden Dag, "Çalısmalarımızda sıklıkla karsılastıgımız bir diger konu CHP'li belediyelerin, isçi ve memur maaslarını ödeyememe meselesidir. Bu konuda bilhassa Seferihisar Belediyesinin ön plana çıkması, Tunç Soyer'in Izmir Büyüksehir Belediye baskan adayı oldugu göz önüne alındıgında son derece düsündürücüdür. Seferihisar Belediyesi isçilerinin Ocak ve Subat ayındaki maasları ödenmemis ve memurların maasları da 15 gün gecikmeli ödenmis! 43 bin 500 nüfuslu Seferihisar'da çok basit bir meselenin altından dahi kalkamayan Tunç Soyer binlerce kisinin çalıstıgı Izmir Büyüksehir Belediyesini ve bu belediyenin bütçesini nasıl yönetecektir?" dedi. Izmir'de hiç olmadıgı kadar bir degisim arzusu olduguna sahit oldugunu ifade eden Dag, kenti CHP'nin kalesi olarak görenlerin 31 Mart aksamı hak ettikleri cevabı alacaklarına inandıgını kaydetti.