Rüzgar cambazları, metrelerce yükseklikte ölüme kafa tutuyor

BUGÜN NELER OLDU

son yıllarda atağa geçen rüzgar enerjisi yatırımları, beraberinde yeni sektörlere de iş imkanı sağlıyor. Gelişen rüzgar enerjisi sektörü, devasa kulelerin bakım onarım işlerini yapanlar için de yeni iş kapısı oluyor. Özel eğitimden geçen rüzgar teknisyenleri, arıza veya bakım işleri olduğunda yaklaşık 100 metre yüksekliğe çıkarak çalışma yürütüyor. Her anı uzaktan elektronik olarak takip edilen rüzgar türbinlerinde en küçük arızaya müdahale ediliyor. Komuta merkezinden giderilemeyen sorunlar için özel eğitimli işçiler devreye giriyor. "Yıldırım" çarpması ihtimalinin bulunduğu zamanların dışında yaz kış demeden çalışan rüzgar teknisyenleri, arıza uyarısının ardından hemen hazırlığa başlıyor. Arızanın durumuna göre 100 metre yükseklikteki türbine çıkan teknisyenler, sistemi tekrar faaliyete geçiriyor.