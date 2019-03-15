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Sahte parayla kandırdılar

Giriş Tarihi: 15.3.2019
Sahte parayla kandırdılar
İZMIR'IN Beydağ'ın ilçesine bağlı Halıköy ve Yağcılar köylerinde 3 zanlı, vatandaşlara sahte para vererek 1.3 ton zeytinyağı topladı. Devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, bir nakliye aracından şüphelenerek takibe aldı. Araçtaki şahısların vatandaşlardan sahte para ile zeytinyağı aldığının tespit edilmesi üzerine takibini sürdüren Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın'ın Nazilli ilçesi girişinde aracı durdurdu. Araçta yapılan ilk aramalarda kapalı kasa kısmında bidonlar içerisinde zeytinyağı bulundu. Bir yandan da şahısların zeytinyağı aldığı vatandaşlara ulaşılarak paralar kontrol edildiğinde sahte olduğu anlaşıldı. Yağcılar'da 4, Halıköy'de de 1 vatandaştan toplam bin 350 kilogram zeytinyağını aldığı tespit edilen D.A., O.Y. ve M.D. isimli şahısların Nazilli'den gelerek yağ alımı yaptıkları öğrenildi. 3 zanlı, gözaltına alınırken, zeytinyağları mağdur vatandaşlara teslim edildi.
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