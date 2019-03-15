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SMA hastası Çağla ilacına kavuştu

SMA Tip 2 hastası Çağla Deniz’in 15 aydır beklediği ilaç için onay çıktı. Aile, mutluluktan havalara uçtu

Giriş Tarihi: 15.3.2019
SMA hastası Çağla ilacına kavuştu
İZMIR'DE Sevtap (41) ve Alpaslan Tunç (43) çifti tüp bebek yöntemiyle 28 ay önce ikiz bebekleri elif Damla ve Çağla Deniz'i kucaklarına aldı. Elif Damla normal gelişim gösterirken, Çağla Deniz'in gerilediğini fark eden Tunç çifti, 13'üncü ayda kızlarının genetik bir hastalık olan SMA Tip 2 olduğunu öğrendi. SMA Tip 1'lere verilen Spinraza isimli ilacın Tip 2 hastası Çağla'ya da verilmesi için başvuru yapan Tunç ailesinin, ABD'de satılan ve bir dozunun bedeli yaklaşık 125 bin dolar olan ilaç için sürdürdükleri mücadele olumlu sonuçlandı. Sağlık Bakanlığı'nın SMA Tip 1 hastaları için verdiği ilacı SMA Tip 2 ve 3'ler için de geri ödeme kapsamına alması, başvuru yapan 199 aileden biri olan Tunç ailesinin de yüzünü güldürdü. 29 Ocak 2019 tarihinde SMA hastalarının diğer tiplerinin de ödeme kapsamına alınmasıyla büyük mutluluk yaşayan Tunç ailesi, ilaç onayının verilmesinin ardından dün ilk dozu almak için Ege Üniversitesi Hastanesi'ne geldi.Hastanede ilacın ilk dozunu alan Çağla Deniz Tunç'a, 4 doz ilaç için onay verilirken, 29 gün sonra ikinci doz, 85 gün sonra üçüncü doz, 279'uncu günde ise son dozun verileceği öğrenildi. Anne Sevtap Tunç, Sağlık Bakanlığı çalışanlarına teşekkür etti.

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SMA hastası Çağla ilacına kavuştu
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