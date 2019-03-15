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Yolun sonu şampiyonluk

Avrupa’da son sekiz yılda 6 kez çeyrek finale çıkan Pınar Karşıyaka, gözünü kupaya dikti. ekibinin, son 8’deki rakibi İtalyan Dinamo Sassari

Giriş Tarihi: 15.3.2019
Yolun sonu şampiyonluk
FIBA Europe Cup'ta BC Ventspils'i deplasmanda 78-76 kaybettiği ilk maçın rövanşında 70-65 yenerek eleyen Pınar Karşıyaka, hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Avrupa'da adını son 8 yılda 6. kez çeyrek finale yazdıran yeşil-kırmızılı temsilcimiz İtalya'nın temsilcisi Dinamo Sassari'ye karşı yarı final mücadelesi verecek. Yeşil-kırmızılı takım, İtalyan rakibiyle ilk maça 20 Mart'ta evinde çıkacak. Rövanşı ise, 27 Mart'ta oynayacak. İki maç sonunda rakibine sayı üstünlüğü sağlayan taraf, yarı finalde Alba Fehervar- Unet Holon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İKİ KEZ RAKIP OLDULAR
Karşıyaka, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda rakip olduğu Sassari'yi ilk maçta deplasmanda 88- 87 yenmiş, evindeki rövanşı ise 79-70 kaybetmişti. Dinamo Sassari'de Kaf-Kaf'ın eski oyuncularından Justin Carter da forma giyiyor.
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Yolun sonu şampiyonluk
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