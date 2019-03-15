Zehir tacirlerine geçit verilmiyor

BUGÜN NELER OLDU

Sarayköy İlçe Jandarma Komutanığı ile Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün uyuşturucu satıcılarına yönelik ortak operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında takibe alınan şüpheli bir otomobil durduruldu. Özel eğitimli narkotik köpeğinin de katılımıyla otomobilde yapılan aramada, 103 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki erkek şüpheliler D.C. ve T.D. ile kadın zanlılar B.C. ve P.I. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.