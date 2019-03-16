AK Parti İzmir’de ‘miting’ seferberliği

BUGÜN NELER OLDU

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın İzmir'de düzenleyeceği ortak miting öncesinde, AK Parti İl Başkanlığı'ndaki hummalı çalışmalarda da son aşamaya gelindi. İki liderin ilk kez halka birlikte sesleneceği tarihi buluşmayla, İzmir'de bugüne kadar yapılan en kalabalık mitingin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Mitingin yapılacağı Gündoğdu Meydanı'na, daha önce İstanbul Yenikapı'daki miting için hazırlanan sahnenin aynısı kurulacak. Saat 13.30'da başlayacak mitingde, alana gelenlere sadece Türk bayrağı verilecek. Parti filamalarının yer almayacağı mitingde, İzmirlilere 100 bin bayrak dağıtılacak. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi coşkuyla karşılayacağız. İzmir'de bugüne kadar yapılan en canlı ve en kalabalık miting olarak tarihe geçecek. İzmir'deki bu heyecan, mitingle birlikte tüm Türkiye'ye yayılacak" diye konuştu.