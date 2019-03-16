Akhisarspor kritik virajda

SÜPER
Lig'de geçen hafta Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek 21 puanla son sırada kalan Akhisarspor, bugün sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda, Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Cocalic, Mustafa, Eray ve Cikalleshi'nin yanı sıra süresiz kadro dışı bırakılan kaleci Fatih ve Josue mücadelede forma giyemeyecek.
Düşme potasının üzerinde yer alan Bursaspor'la arasında 7 puan fark bulunan Ege ekibinde teknik direktör Cem Kavçak, evlerinde galip gelip milli maç arasına moralli girmek istediklerini söyledi. Kavçak, "Puan kaybına kesinlikle tahammülümüz yok. Kazanıp umudumuzu korumak istiyoruz, takıma inanıyorum"
diye konuştu.