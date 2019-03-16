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Akhisarspor kritik virajda

Puan cetvelinin son sırasına demir atan Akigolar, ligin ikinci yarısında aldığı yenilgilerle düşüşe geçen ’yı ağırlıyor

Giriş Tarihi: 16.3.2019
Akhisarspor kritik virajda
SÜPER Lig'de geçen hafta Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek 21 puanla son sırada kalan Akhisarspor, bugün sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda, Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Cocalic, Mustafa, Eray ve Cikalleshi'nin yanı sıra süresiz kadro dışı bırakılan kaleci Fatih ve Josue mücadelede forma giyemeyecek. Düşme potasının üzerinde yer alan Bursaspor'la arasında 7 puan fark bulunan Ege ekibinde teknik direktör Cem Kavçak, evlerinde galip gelip milli maç arasına moralli girmek istediklerini söyledi. Kavçak, "Puan kaybına kesinlikle tahammülümüz yok. Kazanıp umudumuzu korumak istiyoruz, takıma inanıyorum" diye konuştu.
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Akhisarspor kritik virajda
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