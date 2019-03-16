Balıkesir’de hedef en az yüzde 60

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurİttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, 31 Mart seçimlerinde yüzde 60'ın üzerinde oy beklediklerini belirtti. Yılmaz, seçimi kazandıkları takdirde ilk 5 yılda 108 bini sanayide, 11 bini de kırsal bölgede olmak üzere 119 bin kişiye istihdam sağlayacak projeleri hazırladıklarını söyledi. Balıkesir'in ekonomik yapısını değiştirmek maksadıyla değişik ilçelerde 7 OSB kurulması yönünde projelerinin bulunduğunu belirten Yücel Yılmaz, hükümetin yaptığı yol yatırımlarının da bu yatırımlarda büyük önem arz ettiğini ifade etti. Yılmaz, ayrıca kırsal kalkınma amaçlı birçok projelerinin de tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, tarım ve hayvancılık alanında Balıkesir'in marka olma özelliğinin devam edeceğini ifade etti.