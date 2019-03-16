Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Bıyofrekans konferansı gerçekleştırıldı

Bıyofrekans konferansı gerçekleştırıldı

Giriş Tarihi: 16.3.2019
Bıyofrekans konferansı gerçekleştırıldı
Paradıgma Yaşam Merkezi ve Re/ Max Neo firmalarının işbirliği ile düzenlenen Biyofrekans Konferansı, 9 Şubat 2019 tarihinde Re/Max Neo Seminer Salonunda gerçekleşti. Titreşim Tıbbı'nın Türkiye'deki öncülerinden Dr. med. Sümer Zeynep Karabey'in konuşmacı olarak katıldığı konferansa Antalya halkı büyük ilgi gösterdi. Titreşim Tıbbı test ve terapi sistematiğinin anlatıldığı konferansa katılanlar ilginç deneyimler yaşadılar. Testlere giren katılımcı hastalar Dr. Karabey'in uyguladığı biofiziksel test yöntemleri sayesinde beden ve ruh sağlıklarında oluşmuş hasarları öğrendiler. Dr. Karabey, "Kuantum fiziğini ve Nicola Tesla'nın 'Geleceğin tıbbı frekanslarla ve titreşimlerle olacak' sözünü temel alan Biyofrekans sistemi ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmakta ve bir çok hastalığın terapisinde destekleyici bir yöntem olarak uygulanmakta. Avrupa'da 40 senedir uygulanan sistem, ülkemizde de yaygınlaıyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bıyofrekans konferansı gerçekleştırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN