Bıyofrekans konferansı gerçekleştırıldı

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ParadıgmaYaşam Merkezi ve Re/ Max Neo firmalarının işbirliği ile düzenlenen Biyofrekans Konferansı, 9 Şubat 2019 tarihinde Re/Max Neo Seminer Salonunda gerçekleşti. Titreşim Tıbbı'nın Türkiye'deki öncülerinden Dr. med. Sümer Zeynep Karabey'in konuşmacı olarak katıldığı konferansa Antalya halkı büyük ilgi gösterdi. Titreşim Tıbbı test ve terapi sistematiğinin anlatıldığı konferansa katılanlar ilginç deneyimler yaşadılar. Testlere giren katılımcı hastalar Dr. Karabey'in uyguladığı biofiziksel test yöntemleri sayesinde beden ve ruh sağlıklarında oluşmuş hasarları öğrendiler. Dr. Karabey, "Kuantum fiziğini ve Nicola Tesla'nın 'Geleceğin tıbbı frekanslarla ve titreşimlerle olacak' sözünü temel alan Biyofrekans sistemi ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmakta ve bir çok hastalığın terapisinde destekleyici bir yöntem olarak uygulanmakta. Avrupa'da 40 senedir uygulanan sistem, ülkemizde de yaygınlaıyor" dedi.