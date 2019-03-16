Bizi CHP’den kurtarın

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında Pınarbaşı Fincancılar Çarşısı, Bornova Çarşısı ve Pınarbaşı 5. Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Bornova sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Zeybekci, vatandaşlarla da sohbet etti, dertlerini, isteklerini dinledi, bol bol da fotoğraf çektirdi. Gezdiği yerlerdeki esnafla görüşmeleri sırasında Zeybekci'yi fark eden bir taksi şoförü, "Allah rızası için kurtar İzmir'i. Hakikaten kurtar, buramıza kadar geldi, bıktık. Bugüne kadar hep CHP'ye oy verdim pişmanım size hiç oy vermedim, bin pişmanım" dedi. Taksicinin sözleri üzerine yanına giden Zeybekci, "Oyunuzu kimseye değil İzmir'e verin, bu sene o sene inşallah" yanıtını verdi.

TALEPLERINI DINLEDI

Vatandaşlar Zeybekci'ye "Size çok mesaj attım hepsine karşılık verdiniz, başarılar diliyorum, inşallah siz kazanırsınız", "İzmir'in size ihtiyacı var, geçen sefer Binali Bey'in kıymetini bilemediler, bu kez sizin kıymetinizi bileceklerine inanıyorum", "Bizi senelerdir burada pislik içerisinde yaşattılar, evsiz bıraktılar. Ürgüp'e baba evine geri gidiyorum. İnşallah kazanırsınız", "İzmir emeklilerin daha rahat yaşayabileceği, keyif alabileceği yerler olsun", "Allah yolunuzu açık etsin, mart ayında da bekleriz" diyerek talep ve desteklerini iletti. "İnsanlara kentin sorunlarını sorduk. Trafik, ulaşım, bozuk yollar, yağmurda kenti su basması, çöp gibi konular öncelikli çıktı. Ardından işsizlik geliyor" diyen Zeybekci, şöyle devam etti: "Burası dünyanın en güzel, Türkiye'nin en avantajlı şehri. Neden işsizlik diğer illerde değil de İzmir'de bu kadar yüksek? Belediye olarak esnafa, sanayiciye, turizmciye yeni yatırım alanları açmazsan, altyapısını, üstyapısını tamamlayarak yatırımcıyı çağırmazsan kimse gelip tesis kurmaz, yatırım yapmaz." "İzmir çöplerini dağlara atıyor, çöpten sızan zehirli sular doğaya karışıyor" diyerek devam eden Zeybekci, "Her yağmurda şehri kanalizasyon basıyor, kanalizasyon körfeze veriliyor. Tüm Türkiye'de böyle olduğunu mu sanıyorsunuz? Böyle bir kent kalmadı Türkiye'de. İzmir'deki 4,5 milyon nüfuslu şehrin hastanelerindeki tıbbi atıklarını Manisa Büyükşehir Belediyesi alıyor, normal şeyler mi bunlar. 2050 İzmir'ini çocuklarımızın İzmir'ini konuşuyoruz. Oyunuzu kendinize, şehrinize verin" dedi.