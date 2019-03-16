DSİ’den İzmir’e dev yatırımlar

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DevletSu İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) İzmir'de son 16 yılda 28 baraj ve 8 gölet inşa edildi. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, DSİ'nin, yaptığı yatırımlarla İzmirlilere içme ve kullanma suyu temin etmeye devam ettiğini belirtti. Bölgedeki su yapılarını artırarak tarımsal faaliyetlerin gelişmesine katkı sağladıklarını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti: "Bu yatırımlardan birisi de Ödemiş Beydağ Barajıdır. Küçük Menderes Nehri üzerinde inşa ettiğimiz barajdan sağlanacak su ile 196 bin 500 dekar araziyi sulamaya açacağız, şu ana kadar toplam 120 bin 500 dekarlık kısmını sulamaya açtık. 2011'de hizmete alınan Yortanlı ve Çaltıkoru barajları ile 112 bin 410 dekar mümbit arazi suya kavuştu. Su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. İzmir'de kalkınmayı hızlandıracak, ilde sulamayı ve ziraatı geliştirecek 13 baraj daha inşa ediyoruz."