Herkes formanın hakkını verecek hakkını

Süper Lig'de geçen hafta evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran ve 27 puanla düşme potasından kurtulamayan Göztepe bugün şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Vodafone Stadı'nda Serkan Çınar'ın düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Göz-Göz'de sakatlıkları süren sol bek Traore ile orta saha Atakan forma giyemeyecek. Cezası biten stoper Kadu ise sahada olacak.

TUNA, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan ve şampiyonluk yaşayan, siyah-beyazlı takımda hoca adayları gündeme geldiğinde adı hep anılan Tamer Tuna bugün rakip olarak Vodafone Park'a çıkacak. Hedeflerinin 3 puan olduğunu belirten Tuna, "Takımımın ligde kalacağına eminim. Beşiktaş'a karşı en iyi mücadeleyi göstereceğimize inanıyorum. Göztepe gibi oynayacağız. Mutlak galibiyete ihtiyacımız var. Herkes formanın hakkını verecek" diye konuştu.