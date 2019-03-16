Manisa BB. yarıştan kopmayacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Konya Anadolu Selçukspor'u 3-2 yenerek zirve iddiasını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor bugün en önemli rakiplerinden Fatih Karagümrük'le deplasmanda kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Metehan Alpat'ın yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Yeşil-beyazlılarda sarı kart cezalısı Oğuzhan Yıldırım forma giyemeyecek. Teknik direktör Mustafa Çapanoğlu "Yarıştaki varlığımızı sürdüreceğiz. Karagümrük güçlü bir ekip ama biz de potansiyelimizi yansıtıp istediğimizi alacağız"
dedi.