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Manisa BB. yarıştan kopmayacak

Giriş Tarihi: 16.3.2019
Manisa BB. yarıştan kopmayacak
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Konya Anadolu Selçukspor'u 3-2 yenerek zirve iddiasını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor bugün en önemli rakiplerinden Fatih Karagümrük'le deplasmanda kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Metehan Alpat'ın yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Yeşil-beyazlılarda sarı kart cezalısı Oğuzhan Yıldırım forma giyemeyecek. Teknik direktör Mustafa Çapanoğlu "Yarıştaki varlığımızı sürdüreceğiz. Karagümrük güçlü bir ekip ama biz de potansiyelimizi yansıtıp istediğimizi alacağız" dedi.
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Manisa BB. yarıştan kopmayacak
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