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Oğuzhan için yeni rapor geldi

Giriş Tarihi: 16.3.2019
Oğuzhan için yeni rapor geldi
İzmir'ın Urla ilçesinde 3 yıl önce motosikletiyle köpeğe çarpıp yere düşen Oğuzhan Ateş'in (19) üzerinden geçerek ölümüne neden olan sürücünün yargılandığı davaya ikinci bilirkişi raporu geldi. İkinci bilirkişi raporunda, Oğuzhan'ı 'asli', sürücü Ergül Buharalı'nın 'tali' kusurlu bulan ilk bilirkişi raporunun aksine görüş bildirildi. İkinci raporda ölen genç 'tali', sürücü 'asli' kusurlu bulundu. Acılı baba Harun Ateş, "İlk rapor çok haksızdı, olayla hiçbir alakası yoktu. Ancak oğlumuz için sürdürdüğümüz mücadele sonuç verdi, en azından gerçek ortaya çıktı" dedi. Ateş ailesinin avukatı Cihan Bayazıt da "Bilirkişinin yaptığı, bizi teyit etmiş oldu. Bu gelişme davanın seyri açısından aile adına çok olumlu" diye konuştu.
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Oğuzhan için yeni rapor geldi
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