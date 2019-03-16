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Vicdansızlar kediyi okla vurdu

Giriş Tarihi: 16.3.2019
Vicdansızlar kediyi okla vurdu
İzmır'ın Urla ilçesinde, geçen ay içine zehir karıştırılan makarnayı yiyen martı ile 3 sokak köpeğinin telef olmasının ardından, bu kez de kedinin okla vurulduğu tespit edildi. İçmeler Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir vatandaş, evinin bahçesinde kedisini okla vurularak öldürülmüş olarak bulunca polise haber verdi. Urla Hayvan Hakları Hareketi Platformu Yöneticisi Ender Ülger, kedinin ölümüne neden olan okun, polise teslim edildiğini söyledi. Kedinin öldüğü evin bulunduğu sitede başka bir evin bahçesinde, hedef tahtası ve ok bulunduğunu, güvenlik güçlerinin atış talimleri yaptığını tespit eden Ülger, "Kısa bir süre önce sitede toplu kedi katliamı oldu. Yönetim, evlerin değeri düşmesin diye konuyu örtbas etti" dedi.
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Vicdansızlar kediyi okla vurdu
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